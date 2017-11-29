ФК "Динамо" зацікавився чорногорським півзахисником "БАТЕ"

На 24-річного футболіста крім “Динамо” свою зацікавленість проявляє сербська “Црвєна Звєзда”.

Примітно, що на рахунку Іванича всі 3 забитих м’ячів у ворота “Олександрії” в двох матчах нинішньої Ліги Європи.

Зазначимо, що за два сезони чорногорець віддав 12 передач і забив 10 голів за “БАТЕ”. Також спортсмен дебютував за національну збірну Чорногорії у відборі до ЧС-2018 26-го березня матчем з Польщею.

Додамо, що “БАТЕ” придбав Іванича у сербської “Воїводини” за 1 млн. євро — рекордний трансфер чемпіонату Білорусі.