ФК "Динамо" зацікавився чорногорським півзахисником "БАТЕ"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Чорногорський атакуючий хавбек провідного клубу Білорусії “БАТЕ” Мірко Іванич потрапив до сфери інтересів київського “Динамо”, повідомляє УНН з посиланням на сайт Прессбол.
На 24-річного футболіста крім “Динамо” свою зацікавленість проявляє сербська “Црвєна Звєзда”.
Примітно, що на рахунку Іванича всі 3 забитих м’ячів у ворота “Олександрії” в двох матчах нинішньої Ліги Європи.
Зазначимо, що за два сезони чорногорець віддав 12 передач і забив 10 голів за “БАТЕ”. Також спортсмен дебютував за національну збірну Чорногорії у відборі до ЧС-2018 26-го березня матчем з Польщею.
Додамо, що “БАТЕ” придбав Іванича у сербської “Воїводини” за 1 млн. євро — рекордний трансфер чемпіонату Білорусі.