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11:17 • 40216 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 24735 просмотра

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 38235 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 50639 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 108185 просмотра

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ФК "Динамо" заинтересовался черногорским полузащитником "БАТЭ"

ФК "Динамо" заинтересовался черногорским полузащитником "БАТЭ"

Киев  •  УНН

 • 41828 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Черногорский атакующий хавбек ведущего клуба Белоруссии “БАТЭ” Мирко Иваныч попал в сферу интересов киевского “Динамо”, сообщает УНН со ссылкой на сайт Прессбол.

На 24-летнего футболиста, кроме “Динамо”, свою заинтересованность проявляет сербская “Црвена Звезда”.

Примечательно, что на счету Иваныча все 3 забитых мячей в ворота “Александрии” в двух матчах нынешней Лиги Европы.

Отметим, что за два сезона черногорец отдал 12 передач и забил 10 голов за “БАТЭ”. Также спортсмен дебютировал за национальную сборную Черногории в отборе к ЧМ-2018 26-го марта матчем с Польшей.

Добавим, что “БАТЭ” приобрел Иваныча в сербской “Воиводины” за 1 млн. евро — рекордный трансфер чемпионата Беларуси.

 

Украинские Национальные Новости

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