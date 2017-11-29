ФК "Динамо" заинтересовался черногорским полузащитником "БАТЭ"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Черногорский атакующий хавбек ведущего клуба Белоруссии “БАТЭ” Мирко Иваныч попал в сферу интересов киевского “Динамо”, сообщает УНН со ссылкой на сайт Прессбол.
На 24-летнего футболиста, кроме “Динамо”, свою заинтересованность проявляет сербская “Црвена Звезда”.
Примечательно, что на счету Иваныча все 3 забитых мячей в ворота “Александрии” в двух матчах нынешней Лиги Европы.
Отметим, что за два сезона черногорец отдал 12 передач и забил 10 голов за “БАТЭ”. Также спортсмен дебютировал за национальную сборную Черногории в отборе к ЧМ-2018 26-го марта матчем с Польшей.
Добавим, что “БАТЭ” приобрел Иваныча в сербской “Воиводины” за 1 млн. евро — рекордный трансфер чемпионата Беларуси.