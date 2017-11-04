Фінляндія проведе військові навчання з США і Швецією
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Сили оборони Фінляндії почали підготовку до великих міжнародних навчань, які пройдуть у 2020 році спільно зі збройними силами Швеції, США та інших країн. Про це розповів міністр оборони Фінляндії Юссі Нііністе, передає УНН з посиланням на МТВ.
“Ці навчання заплановані на 2020 рік. Ми очікуємо на участь великої групи солдатів і резервістів з Фінляндії, Швеції, США та інших країн-партнерів. З огляду на такого масштабу підготовка до навчань вже почалася і триватиме три роки”, — повідомив міністр.
При цьому міністр зазначив, що Фінляндія — незалежна країна, позаблокова, вона несе відповідальність за свою безпеку, але готова прийняти допомогу від партнерів в разі потреби.
“Мета майбутніх навчань — отримання міжнародної підтримки. Доцільно практикуватися в отриманні підтримки разом з партнерами. В разі виникнення кризи ми будемо готові отримати допомогу”, — додав він.
Як повідомляв УНН, два бомбардувальники США пролетіли над Корейським півостровом.