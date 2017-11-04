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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 41519 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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14:39 • 100621 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103545 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103006 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Финляндия проведет военные учения с США и Швецией

Финляндия проведет военные учения с США и Швецией

Киев  •  УНН

 • 9542 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Силы обороны Финляндии начали подготовку к крупным международным учениям, которые пройдут в 2020 году совместно с вооруженными силами Швеции, США и других стран. Об этом рассказал министр обороны Финляндии Юсси Ниинисте, передает УНН со ссылкой на МТВ.

“Эти учения запланированы на 2020 год. Мы ожидаем участие большой группы солдат и резервистов из Финляндии, Швеции, США и других стран-партнеров. Учитывая такой масштаб подготовка к учениям уже началась и продлится три года”, — сообщил министр.

При этом министр отметил, что Финляндия — независимая страна, внеблоковая, она несет ответственность за свою безопасность, но готова принять помощь от партнеров в случае необходимости.

“Цель предстоящих учений — получение международной поддержки. Целесообразно практиковаться в получении поддержки вместе с партнерами. В случае возникновения кризиса мы будем готовы получить помощь”, — добавил он.

Как сообщал УНН, два бомбардировщика США пролетели над Корейским полуостровом .

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