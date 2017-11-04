Финляндия проведет военные учения с США и Швецией
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Силы обороны Финляндии начали подготовку к крупным международным учениям, которые пройдут в 2020 году совместно с вооруженными силами Швеции, США и других стран. Об этом рассказал министр обороны Финляндии Юсси Ниинисте, передает УНН со ссылкой на МТВ.
“Эти учения запланированы на 2020 год. Мы ожидаем участие большой группы солдат и резервистов из Финляндии, Швеции, США и других стран-партнеров. Учитывая такой масштаб подготовка к учениям уже началась и продлится три года”, — сообщил министр.
При этом министр отметил, что Финляндия — независимая страна, внеблоковая, она несет ответственность за свою безопасность, но готова принять помощь от партнеров в случае необходимости.
“Цель предстоящих учений — получение международной поддержки. Целесообразно практиковаться в получении поддержки вместе с партнерами. В случае возникновения кризиса мы будем готовы получить помощь”, — добавил он.
Как сообщал УНН, два бомбардировщика США пролетели над Корейским полуостровом .