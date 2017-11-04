Финляндия проведет военные учения с США и Швецией

“Эти учения запланированы на 2020 год. Мы ожидаем участие большой группы солдат и резервистов из Финляндии, Швеции, США и других стран-партнеров. Учитывая такой масштаб подготовка к учениям уже началась и продлится три года”, — сообщил министр.

При этом министр отметил, что Финляндия — независимая страна, внеблоковая, она несет ответственность за свою безопасность, но готова принять помощь от партнеров в случае необходимости.

“Цель предстоящих учений — получение международной поддержки. Целесообразно практиковаться в получении поддержки вместе с партнерами. В случае возникновения кризиса мы будем готовы получить помощь”, — добавил он.

Как сообщал УНН, два бомбардировщика США пролетели над Корейским полуостровом .