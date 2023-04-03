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Фінляндія офіційно приєднається до НАТО у вівторок - Столтенберг

Фінляндія офіційно приєднається до НАТО у вівторок - Столтенберг

Київ • УНН

 • 868218 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. У вівторок, 4 квітня, Фінляндія офіційно стане членом альянсу НАТО. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Це історичний тиждень. Завтра ми вітатимемо Фінляндію як 31-го члена НАТО, що зробить Фінляндію безпечнішою, а наш Альянс сильнішим. Ми вперше піднімемо прапор Фінляндії тут, у штаб-квартирі НАТО. Це буде хороший день для безпеки Фінляндії, безпеки Північних країн і НАТО в цілому. У результаті Швеція також буде безпечнішою", - заявив Столтенберг.

Деталі

За словами Генсека, відзавтра Фінляндія стане повноправним членом Альянсу та братиме участь у всіх зустрічах, заходах, військових структурах НАТО.

"Це станеться завтра, тому що всі наші 30 союзників ратифікували протокол про вступ Фінляндії, тобто єдине, що залишилося, станеться завтра. Туреччина була останнім союзником, який ратифікував документи про вступ Фінляндії", - пояснив Столтенберг.

Він додав, що спочатку документ депонують Сполучені Штати, що відбудеться в штаб-квартирі НАТО. Потім Генеральний секретар повідомить Фінляндію, яка, своєю чергою, депонує документи про приєднання, і відтоді Фінляндія стане повноправним членом Альянсу.

"Ми проведемо церемонію підняття прапора ззовні цієї будівлі завтра, 4 квітня, це також буде день народження НАТО. Отже, це справді історичний день, великий день для нашого альянсу, і це велика честь вітати Фінляндію як повноправного члена нашого альянсу", - підсумував Генсек.

Нагадаємо

Турецький президент Реджеп Ердоган 1 квітня затвердив рішення парламенту про ратифікацію членства Фінляндії в НАТО.

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