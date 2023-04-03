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Финляндия официально присоединится к НАТО во вторник - Столтенберг

Финляндия официально присоединится к НАТО во вторник - Столтенберг

Киев • УНН

 • 868216 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Во вторник, 4 апреля, Финляндия официально станет членом альянса НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции накануне встречи министров иностранных дел Альянса, передает УНН.

Цитата

"Это историческая неделя. Завтра мы будем приветствовать Финляндию как 31-го члена НАТО, что сделает Финляндию безопаснее, а наш альянс сильнее. Мы впервые поднимем флаг Финляндии здесь, в штаб-квартире НАТО. Это будет хороший день для безопасности Финляндии, безопасности Северных стран и НАТО в целом. В результате Швеция также будет безопаснее", - заявил Столтенберг.

Детали

По словам Генсека, с завтрашнего дня Финляндия станет полноправным членом Альянса и будет участвовать во всех встречах, мероприятиях, военных структурах НАТО.

"Это произойдет завтра, потому что все наши 30 союзников ратифицировали протокол о вступлении Финляндии, то есть единственное, что осталось, произойдет завтра. Турция была последним союзником, который ратифицировал документы о вступлении Финляндии", - пояснил Столтенберг.

Он добавил, что сначала документ депонируют Соединенные Штаты, что произойдет в штаб-квартире НАТО. Затем Генеральный секретарь уведомит Финляндию, которая, в свою очередь, депонирует документы о присоединении, и с тех пор Финляндия станет полноправным членом Альянса.

"Мы проведем церемонию поднятия флага снаружи этого здания завтра, 4 апреля, это также будет день рождения НАТО. Итак, это действительно исторический день, великий день для нашего альянса, и это большая честь приветствовать Финляндию как полноправного члена нашего альянса", - подытожил Генсек.

Напомним

Турецкий президент Реджеп Эрдоган 1 апреля утвердил решение парламента о ратификации членства Финляндии в НАТО.

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