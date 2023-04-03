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Фінляндія не просила НАТО про введення військ - командувач альянсу

Фінляндія не просила НАТО про введення військ - командувач альянсу

Київ • УНН

 • 817230 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Фінляндія не зверталася до членів НАТО з проханням про розміщення військ на її території, заявив у понеділок високопоставлений командувач альянсу. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.

Цитата

"Чи ми розмістимо війська у Фінляндії – це питання, яке починається з Фінляндії", – сказав адмірал Роб Бауер, голова військового комітету НАТО.

"Наразі такого прохання немає. Але, звичайно, воно може з'явитися в майбутньому, і тоді нам доведеться його розглянути, коли це станеться", - сказав Бауер в інтерв'ю AFP.

"Ми ще не бачили якихось конкретних переміщень військ (рф), насамперед тому, що їм потрібні всі війська, які вони можуть завести в Україну", - сказав Бауер. "Вони не можуть дозволити собі розмістити багато військ вздовж фінського кордону, де немає прямої загрози з боку НАТО".

Деталі

Нідерландський адмірал наголосив, що плани НАТО щодо захисту свого нового члена від будь-якого потенційного нападу залежатимуть "насамперед від Фінляндії, бо мають дуже боєздатні війська".

"Додатковий кордон з росією - це проблема, з якою Фінляндія стикається вже 75 років, - сказав Бауер. - Ми отримуємо більше території для захисту, але ми отримуємо війська Фінляндії, щоб допомогти НАТО з цим”.

Але якщо Москва все ж таки почне наступ, Бауер пообіцяв, що країни НАТО "прийдуть відповідно до плану, щоб допомогти захистити Фінляндію за допомогою стратегічних підкріплень".

Бауер додав, що загалом стратегічне становище Фінляндії та потужна армія, поряд із можливим членством сусідньої Швеції, полегшать НАТО завдання захисту свого східного флангу.

Додамо

У вівторок Фінляндія стане 31-м членом альянсу, що стане історичним стратегічним зрушенням, яке подвоїть сухопутний кордон НАТО з росією.

Війна Москви з Україною підштовхнула Фінляндію та її сусідку Швецію до відмови від десятиріч неприєднання і минулого року вони подали заявки на вступ до очолюваного США альянсу.

Реакція кремля на членство Фінляндії була стримана, але він пообіцяв посилити свої війська на північному заході найближчим часом.

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