росія посилить свої військові сили на північному заході після вступу Фінляндії до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У понеділок росія заявила, що збільшить свою військову присутність на заході та північному заході країни у відповідь на вступ Фінляндії до НАТО, передає УНН.
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"Ми зміцнюватимемо наш військовий потенціал на західному та північно-західному напрямку", - цитують росЗМІ заступника голови мзс росії олександра грушка.
"У разі розміщення на території Фінляндії сил і засобів інших членів НАТО ми зробимо додаткові кроки для надійного забезпечення військової безпеки росії", - додав він.
Доповнення
Генеральний секретар Єнс Столтенберг оголосив раніше, що Фінляндія у вівторок стане 31-м членом військового альянсу.
Фінляндія та Швеція відмовилися від багаторічної політики військового неприєднання та подали заявку на вступ до західного альянсу у травні минулого року після нападу Москви на Україну.
У березні кремль наполягав на тому, що росія не загрожує двом скандинавським країнам і не має з ними "суперечки".
росія, однак, розглядає розширення НАТО як "екзистенційну" загрозу своїй безпеці та використала бажання України приєднатися до альянсу, щоб виправдати наступ.