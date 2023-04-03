россия усилит свои военные силы на северо-западе после вступления Финляндии в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В понедельник россия заявила, что увеличит свое военное присутствие на западе и северо-западе страны в ответ на вступление Финляндии в НАТО, передает УНН.
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"Мы будем укреплять наш военный потенциал на западном и северо-западном направлении", - цитируют росСМИ заместителя главы мид россии александра грушко.
"В случае размещения на территории Финляндии сил и средств других членов НАТО мы предпримем дополнительные шаги для надежного обеспечения военной безопасности россии", - добавил он.
Дополнение
Генеральный секретарь Йенс Столтенберг объявил ранее, что Финляндия во вторник станет 31-м членом военного альянса.
Финляндия и Швеция отказались от многолетней политики военного неприсоединения и подали заявку на вступление в западный альянс в мае прошлого года после нападения Москвы на Украину.
В марте кремль настаивал на том, что россия не угрожает двум скандинавским странам и не имеет с ними "спора".
россия, однако, рассматривает расширение НАТО как "экзистенциальную" угрозу своей безопасности и использовала желание Украины присоединиться к альянсу, чтобы оправдать наступление.