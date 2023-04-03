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Финляндия не просила НАТО о введении войск - командующий альянса

Финляндия не просила НАТО о введении войск - командующий альянса

Киев • УНН

 • 817227 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Финляндия не обращалась к членам НАТО с просьбой о размещении войск на ее территории, заявил в понедельник высокопоставленный командующий альянса. Об этом УНН информирует со ссылкой на AFP.

Цитата

"Разместим ли мы войска в Финляндии – это вопрос, который начинается с Финляндии", – сказал адмирал Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО.

"В настоящее время такой просьбы нет. Но, конечно, она может появиться в будущем, и тогда нам придется ее рассмотреть, когда это произойдет", - сказал Бауэр в интервью AFP.

"Мы еще не видели каких-то конкретных перемещений войск (рф), прежде всего потому, что им нужны все войска, которые они могут завести в Украину", - сказал Бауэр. "Они не могут позволить себе разместить много войск вдоль финской границы, где нет прямой угрозы со стороны НАТО".

Детали

Нидерландский адмирал подчеркнул, что планы НАТО по защите своего нового члена от любого потенциального нападения будут зависеть "прежде всего от Финляндии, потому что имеют очень боеспособные войска".

"Дополнительная граница с россией - это проблема, с которой Финляндия сталкивается уже 75 лет, - сказал Бауэр. - Мы получаем больше территории для защиты, но мы получаем войска Финляндии, чтобы помочь НАТО с этим”.

Но если Москва все же начнет наступление, Бауэр пообещал, что страны НАТО "придут в соответствии с планом, чтобы помочь защитить Финляндию с помощью стратегических подкреплений".

Бауэр добавил, что в целом стратегическое положение Финляндии и мощная армия, наряду с возможным членством соседней Швеции, облегчат НАТО задачу защиты своего восточного фланга.

Добавим

Во вторник Финляндия станет 31-м членом альянса, что станет историческим стратегическим сдвигом, который удвоит сухопутную границу НАТО с россией.

Война Москвы с Украиной подтолкнула Финляндию и ее соседку Швецию к отказу от десятилетий неприсоединения и в прошлом году они подали заявки на вступление в возглавляемый США альянс.

Реакция кремля на членство Финляндии была сдержанной, но он пообещал усилить свои войска на северо-западе в ближайшее время.

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