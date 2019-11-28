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Фінансування доріг на Львівщині наступного року складатиме 2,3 млрд грн - Криклій

Фінансування доріг на Львівщині наступного року складатиме 2,3 млрд грн - Криклій

Київ • УНН

 • 10478 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Фінансування доріг у Львівській області на 2020 рік заплановане у розмірі 2,3 млрд грн. Про це під час робочого візиту до Львова повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства.

"У 2020 фінансування Львівської області заплановано у розмірі 2,3 млрд гривень, з яких 1,1 млрд піде на дороги місцевого значення", - зазначив Криклій.

За словами міністра, темпи будівництва дороги "Львів-Путосмити-Меденичі" мають бути швидшими.

"За 4 роки було побудовано тільки 37 кілометрів дороги, в той час, коли у нас є такі чудові проекти, як дорога життя, коли за 68 днів ми збудували 134 кілометри", - наголосив Криклій.

Також він зазначив, що завершення даного проекту є дуже важливим, оскільки він йде в напрямку Східниці і Трускавця та дозволить розвантажити трафік, який йде до/з Львова, приблизно на 7-8 тисяч автівок щодня. За його словами, орієнтовна сума, яка необхідна для завершення цього проекту складає 310-320 млн грн.

"Хочу нагадати, що у нас амбітна мета на наступний рік - це відбудова 4000 кілометрів доріг державного і місцевого значення. І я хочу, щоб це було не тільки на паперах і словах, а ми могли бачити це на якісних дорогах", - сказав Криклій.

За його словами, будівництво доріг розпочнеться з березня наступного року.

"В наступному році фінансування по Львівській області заплановано у розмірі 2,3 млрд гривень, з яких 1,1 млрд. піде на дороги місцевого значення, а загалом сума фінансування Дорожнього фонду, з урахуванням певних змін, складає 66 млрд. грн", - підсумував Криклій.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що наступного року уряд виділить на будівництво доріг понад 73 млрд грн.

Українські Національні Новини

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