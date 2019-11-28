Фінансування доріг на Львівщині наступного року складатиме 2,3 млрд грн - Криклій

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Фінансування доріг у Львівській області на 2020 рік заплановане у розмірі 2,3 млрд грн. Про це під час робочого візиту до Львова повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства.