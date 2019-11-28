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Финансирование дорог в Львовской области в следующем году составит 2,3 млрд грн - Криклий

Финансирование дорог в Львовской области в следующем году составит 2,3 млрд грн - Криклий

Киев  •  УНН

 • 10478 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Финансирование дорог в Львовской области на 2020 год запланировано в размере 2,3 млрд грн. Об этом во время рабочего визита во Львов сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства.

"В 2020 году финансирование Львовской области запланировано в размере 2,3 млрд гривен, из которых 1,1 млрд пойдет на дороги местного значения", - отметил Криклий.

По словам министра, темпы строительства дороги "Львов-Путосмиты-Меденичи" должны быть быстрее.

"За 4 года было построено только 37 километров дороги, в то же время, когда у нас есть такие замечательные проекты, как дорога жизни, когда за 68 дней мы построили 134 километров", - подчеркнул Криклий.

Также он отметил, что завершение данного проекта является очень важным, поскольку он идет в направлении Сходницы и Трускавца и позволит разгрузить трафик, который идет в/из Львова, примерно на 7-8 тысяч автомобилей ежедневно. По его словам, ориентировочная сумма, необходимая для завершения этого проекта составляет 310-320 млн грн.

"Хочу напомнить, что у нас амбициозная цель на следующий год - это восстановление 4000 километров дорог государственного и местного значения. И я хочу, чтобы это было не только на бумаге и словах, а мы могли видеть  это на качественных дорогах", - сказал Криклий.

По его словам, строительство дорог начнется с марта следующего года.

"В следующем году финансирование по Львовской области запланировано в размере 2,3 млрд гривен, из которых 1,1 млрд пойдет на дороги местного значения, а в целом сумма финансирования Дорожного фонда, с учетом определенных изменений, составляет 66 млрд грн", - подытожил Криклий.

Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в следующем году правительство выделит на строительство дорог более 73 млрд грн.

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