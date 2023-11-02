Фінансова система України встояла - експерт про головний для банків підсумок 20 місяців війни з росією

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 11803 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 76462 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 157740 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 156372 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 128254 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134746 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86330 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93544 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99153 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89829 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5м/с
63%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 5440 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 8456 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 7774 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 7706 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 4506 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 156364 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 225605 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374739 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310960 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418931 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 5490 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15451 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32262 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29018 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 128250 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Фінансова система України встояла - експерт про головний для банків підсумок 20 місяців війни з росією

Київ • УНН

 • 198019 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Найбільш важливим для банківської сфери України підсумком роботи за 20 місяців повномасштабної військової агресії росії є те, що фінансова система країни встояла й довела власну самостійність. Таку думку в коментарі УНН, коментуючи поточний стан банківської сфери України після 20 місяців повномасштабної війни з росією, висловила співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

Фінансова система України встояла - експерт про головний для банків підсумок 20 місяців війни з росією

Цитата 

«Ми змогли відстояти власну незалежність, банківська система не зазнала краху ані в перші місяці війни, ані надалі. Так. Було важко, але ми вистояли й це значний плюс», - зазначила Олена Сосєдка.

При цьому, за її словами, прибутки українських банків та інші показники їх діяльності «говорять самі за себе» у питанні надійності банківської системи країни.

«Прибутки говорять самі за себе. Банки працюють й заробляють», - підкреслила експерт.

Тому, на її думку, наразі українська банківська система взагалі стабільна, але наявна ситуація потребує певних змін. Зокрема, це торкається питань прозорості та однаковості правил роботи й процесів, зокрема, фінмоніторингу. Також, вважає Олена Сосєдка, можливою проблемою для банківської галузі України може виявитись державна монополія.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Проблемами банківської галузі України є держмонополія та непрозорі правила роботи – експерт

Ця монополія виникла через те, що з початком повномасштабної війни Україну залишили російські фінансові установи. У подальшому їх нішу ринку зайняли державні банки. Однак, на думку експерта, державна монополія ніколи не була корисною для розвитку бізнесу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Економіст назвав умови, за яких Україна отримає успішну банківську систему

Ще одним фактором, підтверджуючим стабільність української банківської системи, Олена Сосєдка вважає стабільність курсу долару США після того, як було скасовано його фіксований курс.

Таким чином, на думку співзасновниці Concord Fintech Solutions, всі ці показники у сукупності можна вважати підтвердженням міцності банківської системи України.

«Ми можемо впевнено говорити про її міцність», - резюмувала вона.

Нагадаємо

Співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка раніше зазначала, що майбутнє української банківської системи є об'єктом активного обговорення серед економістів та урядовців. Одна зі стратегій розвитку системи полягає у концентрації банківського капіталу та приватизації державних банків.

«Наша історія - це як за рік пережити декілька десятиліть сталого та зваженого розвитку, який пройшли інші розвинуті країни. Саме в такому темпі, з кардинально різкими змінами, продовжує свій розвиток і банківська система України. Тому я вважаю, що в найближчі роки відбудеться трансформація банківської системи зі значним рівнем змін», - зазначила Олена Сосєдка, на думку якої майбутні зміни можна порівняти з тими, які відбувалися протягом 2014-2015 років.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.66
Bitcoin
$84,221.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,255.94
Ethereum
$1,616.13