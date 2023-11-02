Фінансова система України встояла - експерт про головний для банків підсумок 20 місяців війни з росією

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«Ми змогли відстояти власну незалежність, банківська система не зазнала краху ані в перші місяці війни, ані надалі. Так. Було важко, але ми вистояли й це значний плюс», - зазначила Олена Сосєдка.

При цьому, за її словами, прибутки українських банків та інші показники їх діяльності «говорять самі за себе» у питанні надійності банківської системи країни.

«Прибутки говорять самі за себе. Банки працюють й заробляють», - підкреслила експерт.

Тому, на її думку, наразі українська банківська система взагалі стабільна, але наявна ситуація потребує певних змін. Зокрема, це торкається питань прозорості та однаковості правил роботи й процесів, зокрема, фінмоніторингу. Також, вважає Олена Сосєдка, можливою проблемою для банківської галузі України може виявитись державна монополія.

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Ця монополія виникла через те, що з початком повномасштабної війни Україну залишили російські фінансові установи. У подальшому їх нішу ринку зайняли державні банки. Однак, на думку експерта, державна монополія ніколи не була корисною для розвитку бізнесу.

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Ще одним фактором, підтверджуючим стабільність української банківської системи, Олена Сосєдка вважає стабільність курсу долару США після того, як було скасовано його фіксований курс.

Таким чином, на думку співзасновниці Concord Fintech Solutions, всі ці показники у сукупності можна вважати підтвердженням міцності банківської системи України.

«Ми можемо впевнено говорити про її міцність», - резюмувала вона.

Нагадаємо

Співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка раніше зазначала, що майбутнє української банківської системи є об'єктом активного обговорення серед економістів та урядовців. Одна зі стратегій розвитку системи полягає у концентрації банківського капіталу та приватизації державних банків.

«Наша історія - це як за рік пережити декілька десятиліть сталого та зваженого розвитку, який пройшли інші розвинуті країни. Саме в такому темпі, з кардинально різкими змінами, продовжує свій розвиток і банківська система України. Тому я вважаю, що в найближчі роки відбудеться трансформація банківської системи зі значним рівнем змін», - зазначила Олена Сосєдка, на думку якої майбутні зміни можна порівняти з тими, які відбувалися протягом 2014-2015 років.