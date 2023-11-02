Финансовая система Украины устояла - эксперт о главном для банков итоге 20 месяцев войны с россией

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«Мы смогли отстоять собственную независимость, банковская система не потерпела краха ни в первые месяцы войны, ни в дальнейшем. Да. Было трудно, но мы выстояли и это значительный плюс», - отметила Елена Соседка.

При этом, по ее словам, прибыли украинских банков и другие показатели их деятельности «говорят сами за себя» в вопросе надежности банковской системы страны.

«Прибыли говорят сами за себя. Банки работают и зарабатывают», - подчеркнула эксперт.

Поэтому, по ее мнению, сейчас украинская банковская система в целом стабильна, но существующая ситуация требует определенных изменений. В частности, это касается вопросов прозрачности и единообразия правил работы и процессов, в частности, финмониторинга. Также, считает Елена Соседка, возможной проблемой для банковской отрасли Украины может оказаться государственная монополия.

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Эта монополия возникла из-за того, что с началом полномасштабной войны Украину покинули российские финансовые учреждения. В дальнейшем их нишу рынка заняли государственные банки. Однако, по мнению эксперта, государственная монополия никогда не была полезной для развития бизнеса.

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Еще одним фактором, подтверждающим стабильность украинской банковской системы, Елена Соседка считает стабильность курса доллара США после того, как был отменен его фиксированный курс.

Таким образом, по мнению соосновательницы Concord Fintech Solutions, все эти показатели в совокупности можно считать подтверждением прочности банковской системы Украины.

«Мы можем уверенно говорить о ее прочности», - резюмировала она.

Напомним

Соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка ранее отмечала, что будущее украинской банковской системы является объектом активного обсуждения среди экономистов и чиновников. Одна из стратегий развития системы заключается в концентрации банковского капитала и приватизации государственных банков.

«Наша история - это как за год пережить несколько десятилетий устойчивого и взвешенного развития, которое прошли другие развитые страны. Именно в таком темпе, с кардинально резкими изменениями, продолжает свое развитие и банковская система Украины. Поэтому я считаю, что в ближайшие годы произойдет трансформация банковской системы со значительным уровнем изменений», - отметила Елена Соседка, по мнению которой будущие изменения можно сравнить с теми, которые происходили в течение 2014-2015 годов.