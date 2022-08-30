Фейк росіян про "секретні лабораторії" спростували вже 10 країн

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Спільну заяву США, Вірменії, Грузії, Іраку, Йорданії, Ліберії, Філіппін, Сьєрра-Леоне, Уганди та України опублікував Держдеп США.

«Наші уряди відкрито та прозоро співпрацюють у межах Програми зниження біологічної загрози, яка є частиною Програми спільного зменшення загрози Міністерства оборони США. Ці партнерства мають виключно мирні цілі. Вони не мають жодного стосунку до зброї», – йдеться у заяві.

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