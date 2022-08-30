Фейк росіян про "секретні лабораторії" спростували вже 10 країн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Уряди десяти країн опублікували спільну заяву, яка спростовує пропаганду кремля про розробку біологічної зброї у «секретних лабораторіях», повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП, пише УНН.
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Спільну заяву США, Вірменії, Грузії, Іраку, Йорданії, Ліберії, Філіппін, Сьєрра-Леоне, Уганди та України опублікував Держдеп США.
«Наші уряди відкрито та прозоро співпрацюють у межах Програми зниження біологічної загрози, яка є частиною Програми спільного зменшення загрози Міністерства оборони США. Ці партнерства мають виключно мирні цілі. Вони не мають жодного стосунку до зброї», – йдеться у заяві.
Раніше
На початку серпня міноборони рф вигадало нові казки про біолабораторії. Так, вони звинуватили США у поширенні мавп‘ячої віспи та отруєнні президента Венесуели, повідомляв Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.