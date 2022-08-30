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Фейк росіян про "секретні лабораторії" спростували вже 10 країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Уряди десяти країн опублікували спільну заяву, яка спростовує пропаганду кремля про розробку біологічної зброї у «секретних лабораторіях», повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП, пише УНН.

Фейк росіян про "секретні лабораторії" спростували вже 10 країн

Деталі

Спільну заяву США, Вірменії, Грузії, Іраку, Йорданії, Ліберії, Філіппін, Сьєрра-Леоне, Уганди та України опублікував Держдеп США.

«Наші уряди відкрито та прозоро співпрацюють у межах Програми зниження біологічної загрози, яка є частиною Програми спільного зменшення загрози Міністерства оборони США. Ці партнерства мають виключно мирні цілі. Вони не мають жодного стосунку до зброї», – йдеться у заяві.

Раніше

На початку серпня міноборони рф вигадало нові казки про біолабораторії. Так, вони звинуватили США у поширенні мавп‘ячої віспи та отруєнні президента Венесуели, повідомляв Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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