Фейк россиян о "секретных лабораториях" опровергли уже 10 стран
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Правительства десяти стран опубликовали совместное заявление, опровергающее пропаганду кремля о разработке биологического оружия в «секретных лабораториях», сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП, пишет УНН.
Детали
Совместное заявление США, Армении, Грузии, Ирака, Иордании, Либерии, Филиппин, Сьерра-Леоне, Уганды и Украины опубликовал Госдеп США.
«Наши правительства открыто и прозрачно сотрудничают в рамках Программы по снижению биологической угрозы, которая является частью Программы совместного уменьшения угрозы Министерства обороны США. Эти партнерства имеют исключительно мирные цели. Они не имеют никакого отношения к оружию», – говорится в заявлении.
Ранее
В начале августа минобороны рф придумало новые сказки о биолабораториях. Так, они обвинили США в распространении обезьяньей оспы и отравлении президента Венесуэлы, сообщал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.