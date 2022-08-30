Детали

Совместное заявление США, Армении, Грузии, Ирака, Иордании, Либерии, Филиппин, Сьерра-Леоне, Уганды и Украины опубликовал Госдеп США.

«Наши правительства открыто и прозрачно сотрудничают в рамках Программы по снижению биологической угрозы, которая является частью Программы совместного уменьшения угрозы Министерства обороны США. Эти партнерства имеют исключительно мирные цели. Они не имеют никакого отношения к оружию», – говорится в заявлении.

Ранее

В начале августа минобороны рф придумало новые сказки о биолабораториях. Так, они обвинили США в распространении обезьяньей оспы и отравлении президента Венесуэлы, сообщал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.