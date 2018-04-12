Федерація біатлону України звільнила наставника жіночої збірної
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. На містку головного тренера жіночої збірної України з біатлону станеться зміна. Про це в інтерв'ю "Xsport" сказав президент ФБУ Володимир Бринзак, передає УНН.
За словами президента Федерації, словенський фахівець Урош Велепец не буде більше працювати з жіночою збірною.
"20 квітня у нас відбудеться тренерська рада. Будемо обговорювати, як пройшов цей сезон, що ми повинні зробити на наступний сезон, як формувати команду. Я думаю, що ми з цим впораємося протягом двох-трьох тижнів і будемо планувати нову підготовку. У жіночої команди буде новий старший тренер. У чоловічій залишиться", - повідомив Бринзак.
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Таким чином, словак Юрай Санітра продовжить керувати чоловічою збірною України.
Зауважимо, що 50-річний словенець обіймав посаду наставника "жовто-блакитних" починаючи з 2015-го року.