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Федерація біатлону України звільнила наставника жіночої збірної

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. На містку головного тренера жіночої збірної України з біатлону станеться зміна. Про це в інтерв'ю "Xsport" сказав президент ФБУ Володимир Бринзак, передає УНН.

За словами президента Федерації, словенський фахівець Урош Велепец не буде більше працювати з жіночою збірною.

"20 квітня у нас відбудеться тренерська рада. Будемо обговорювати, як пройшов цей сезон, що ми повинні зробити на наступний сезон, як формувати команду. Я думаю, що ми з цим впораємося протягом двох-трьох тижнів і будемо планувати нову підготовку. У жіночої команди буде новий старший тренер. У чоловічій залишиться", - повідомив Бринзак.

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Таким чином, словак Юрай Санітра продовжить керувати чоловічою збірною України.

Зауважимо, що 50-річний словенець обіймав посаду наставника "жовто-блакитних" починаючи з 2015-го року.

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