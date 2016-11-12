ФБУ змінила формат проведення нинішнього Кубка України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президія Федерації баскетболу України за проханням клубів Суперліги затвердила новий формат проведення FREEZOIL Кубку України сезону 2016/17, передає УНН.
БК “Дніпро” звернувся до ФБУ та клубів-учасників турніру з проханням підтримати пропозицію змінення формату проведення змагань. Мета — зменшення кількості ігор та економія коштів клубів. Позицію підтримали усі учасники 1/4 FREEZOIL Кубку України.
Таким чином більшістю голосів президія пішла на зустріч клубам і змінила формат змагань, тим самим, спростивши груповий етап та зменшивши кількість ігор у турнірі.
Затверджений формат FREEZOIL Кубку України виглядає наступним чином:
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- 1 — Ігри чвертьфіналу провести за кубковою системою “дві гри як одна”. Перша зустріч грається на майданчику команди, яка посідає нижче місце в чемпіонаті України, друга гра грається на майданчику команди, що посідає вище місце в чемпіонаті України.
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- 2 — Провести нове жеребкування 1/4 змагань між усіма восьми командами із розподілом на кошики А та Б. До кошику А потрапляють команди, що посідають вищі чотири місця поточного чемпіонату України серед команд Суперліги Парі-Матч (в турнірній таблиці станом на 10 листопада), та до кошику Б — команди, що посідають нижчі чотири місця.
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- 3 — Переможці пар 1/4 жеребкуванням утворюють пари фінальної частини Кубку України. Фінальну частину змагань провести як Фінал Чотирьох в одному місті.
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Нагадаємо, що раніше відбулося жеребкування групового етапу FREEZOIL Кубку України, в результаті якого та у відповідності до “Регламенту про змагання на Кубок України з баскетболу”, команди розподілилися на дві групи по 4 команди в кожній і мали зіграти в підгрупах за коловою системою в два кола.