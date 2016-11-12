ФБУ изменила формат проведения нынешнего Кубка Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президиум Федерации баскетбола Украины по просьбе клубов Суперлиги утвердил новый формат проведения FREEZOIL Кубка Украины сезона 2016/17, передает УНН.
БК "Днепр" обратился к ФБУ и клубам-участников турнира с просьбой поддержать предложение изменение формата проведения соревнований. Цель - уменьшение количества игр и экономия средств клубов. Позицию поддержали все участники 1/4 FREEZOIL Кубке Украины.
Таким образом большинством голосов президиум пошел на встречу клубам и изменил формат соревнований, тем самым, упростив групповой этап и уменьшив количество игр в турнире.
Утвержден формат FREEZOIL Кубка Украины выглядит следующим образом:
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- 1 - Игры четвертьфинала провести по кубковой системе "две игры как одна". Первая встреча играет на площадке команды, которая занимает более низкое место в чемпионате Украины, вторая игра играется на площадке команды, которая занимает высокое место в чемпионате Украины.
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- 2 - провести новую жеребьевку 1/4 соревнований между всеми восьми командами с распределением на корзины А и Б. В корзину А попадают команды, занимающие высшие четыре места текущего чемпионата Украины среди команд Суперлиги Пари-Матч (в турнирной таблице по состоянию на 10 ноября) и к корзине Б - команды, занимающие низшие четыре места.
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- 3 - Победители пар 1/4 жеребьевкой образуют пары финальной части Кубка Украины. Финальную часть соревнований провести как Финал Четырех в одном городе.
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Напомним, что ранее состоялась жеребьевка группового этапа FREEZOIL Кубка Украины, в результате которого и в соответствии с "Регламентом о соревнованиях на Кубок Украины по баскетболу", команды распределились на две группы по 4 команды в каждой и должны были сыграть в подгруппах по круговой системе в два круга.