Фанати "Володаря перснів" тиждень йшли до Везувію, щоб знищити Перстень Всевладдя
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Група італійських фанатів твори Дж. Р. Р. Толкіна "Володар перснів" тиждень тому пішки вирушила до Везувію, щоб знищити в ньому "Перстень Всевладдя". Напередодні молоді люди виконали свою мету і порадували десятки тисяч фанатів, передає УНН.
Деталі
Деталями подорожі в своєму Instagram ділився 37-річний кондитер Ніколас Джентіле. Компанія "Братства Перстня" з дев'яти осіб пройшла трохи менше 300 кілометрів, попутно розповідаючи про свої пригоди.
При чому команда була підібрана не навмання - Джентіле ретельно вибирав учасників для майбутнього походу, заявку для участі в якому подало кілька сотень людей.
У результаті чарівник, гном, ельф, двоє людей і кілька хоббітів - саме так були одягнені учасники протягом всієї подорожі - долали по 30 кілометрів на день на шляху до своєї мети.
Шлях почався у комуні К'єті, розташованій в італійському регіоні Абруццо. На своєму шляху "Братство" перетнуло Апенніни і таки дісталося до Везувію 2 вересня. На вершині Джентіле в образі Семуайз Гемджі виголосив промову, потім викинув персень в жерло вулкана.
За подорожжю пильно стежили підписники Джентіле, котрих в одному тільки Instagram вже більше 62 тисяч.
Відзначимо, що сам Джентіле активно працює над створенням в Італії місцевого "Шира" - поселення хоббітів з книг Толкіна, у вересні він має намір запустити краудфандінгову кампанію для побудови такого села. Він також влаштовує в своїй комуні Букк'яніко тематичні вечірки та фестивалі для фанатів книг про хоббітів.
Що було раніше
Напередодні в компанії Amazon підтвердили, що світова прем'єра телесеріалу "Володар перснів" відбудеться 2 вересня 2022 року, а також продемонструвала перший кадр з фільму.