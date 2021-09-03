Фанати "Володаря перснів" тиждень йшли до Везувію, щоб знищити Перстень Всевладдя

ukru
17 березня, 19:38 • 90274 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 114450 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 169846 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 150377 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 150810 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160787 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 178139 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150153 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159290 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176075 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

17 березня, 19:19 • 70249 перегляди
У Києві закрили станцію метро "Вокзальна" через підозрілу коробку

У Києві закрили станцію метро "Вокзальна" через підозрілу коробку

17 березня, 19:26 • 48577 перегляди
Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

17 березня, 19:56 • 71806 перегляди
Столична станція метро "Вокзальна" відновила свою роботу

Столична станція метро "Вокзальна" відновила свою роботу

17 березня, 20:11 • 14493 перегляди
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

23:58 • 22498 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 169842 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 156617 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 253851 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 250100 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 378326 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 56545 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 66123 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 64306 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 100169 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110376 перегляди
Актуальне
Фанати "Володаря перснів" тиждень йшли до Везувію, щоб знищити Перстень Всевладдя

Фанати "Володаря перснів" тиждень йшли до Везувію, щоб знищити Перстень Всевладдя

Київ • УНН

 • 37059 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Група італійських фанатів твори Дж. Р. Р. Толкіна "Володар перснів" тиждень тому пішки вирушила до Везувію, щоб знищити в ньому "Перстень Всевладдя". Напередодні молоді люди виконали свою мету і порадували десятки тисяч фанатів, передає УНН.

Деталі

Деталями подорожі в своєму Instagram ділився 37-річний кондитер Ніколас Джентіле. Компанія "Братства Перстня" з дев'яти осіб пройшла трохи менше 300 кілометрів, попутно розповідаючи про свої пригоди.

При чому команда була підібрана не навмання - Джентіле ретельно вибирав учасників для майбутнього походу, заявку для участі в якому подало кілька сотень людей.

У результаті чарівник, гном, ельф, двоє людей і кілька хоббітів - саме так були одягнені учасники протягом всієї подорожі - долали по 30 кілометрів на день на шляху до своєї мети.

Шлях почався у комуні К'єті, розташованій в італійському регіоні Абруццо. На своєму шляху "Братство" перетнуло Апенніни і таки дісталося до Везувію 2 вересня. На вершині Джентіле в образі Семуайз Гемджі виголосив промову, потім викинув персень в жерло вулкана.

Подивитися цю публікацію в Instagram

Публікація від MyHobbitLife (@_myhobbitlife_)



За подорожжю пильно стежили підписники Джентіле, котрих в одному тільки Instagram вже більше 62 тисяч.
Відзначимо, що сам Джентіле активно працює над створенням в Італії місцевого "Шира" - поселення хоббітів з книг Толкіна, у вересні він має намір запустити краудфандінгову кампанію для побудови такого села. Він також влаштовує в своїй комуні Букк'яніко тематичні вечірки та фестивалі для фанатів книг про хоббітів.

Що було раніше

Напередодні в компанії Amazon підтвердили, що світова прем'єра телесеріалу "Володар перснів" відбудеться 2 вересня 2022 року, а також продемонструвала перший кадр з фільму.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами