Фанат футболу виграв в лотерею 700 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Гравець з міста Бахмут, що на Донеччині, зірвав рекордний в історії лотереї ТОТО "Спортпрогноз" джекпот у 700 тис. грн. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.
Переможець правильно спрогнозував результати 12 футбольних матчів, які були у програмі розіграшу. Щасливчик зробив виграшну ставку 13 липня, на точці продажу лотерейних білетів (кіоск “Преса”) за адресою: вул.Незалежності, 29-А, а вже 16 липня стало відомо про його перемогу.
“Сума чека переможця склала всього 50 гривень, а загалом він отримає виграш у розмірі 702 тис. 436 грн, адже грав за системною ставкою”, — розповіли в “М.С.Л.”
Досі пальму першості з величини виграного джекпоту ділили між собою два щасливих прогнозисти: з Житомира та Коломиї, які виграли свої півмільйонні призи 1 квітня та 20 травня 2018 року відповідно.