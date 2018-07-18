Фанат футбола выиграл в лотерею 700 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Игрок из города Бахмут, что в Донецкой области, сорвал рекордный в истории лотереи ТОТО "Спортпрогноз" джекпот в 700 тыс. грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Победитель правильно спрогнозировал результаты 12 футбольных матчей, которые были в программе розыгрыша. Счастливчик сделал выигрышную ставку 13 июля, на точке продажи лотерейных билетов (киоск "Пресса") по адресу: ул.Независимости, 29-А, а уже 16 июля стало известно о его победе.
"Сумма чека победителя составила всего 50 гривен, а в целом он получит выигрыш в размере 702 тыс. 436 грн, поскольку играл по системной ставке", - рассказали в "М.С.Л."
До сих пор пальму первенства по величине выигранного джекпота делили между собой два счастливых прогнозиста: из Житомира и Коломыи, которые выиграли свои полумиллионные призы 1 апреля и 20 мая 2018 года соответственно.