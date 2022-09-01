"Фальшивий привід для вторгнення": МЗС України про заяву лаврова щодо Молдови

Цитата

"лавров каже, що москва докладе всіх зусиль для захисту російськомовного населення у Молдові. Ми це бачили. Це був саме той фальшивий привід, який росія використала для виправдання свого вторгнення в Україну. Ми висловлюємо нашу повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності Молдови", – написав Ніколенко.

Раніше

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заговорив про захист російськомовних у Молдові.

"Ми зробимо все, щоб інтереси російськомовного населення у Молдові не постраждали", – сказав він напередодні під час одного зі своїх виступів.