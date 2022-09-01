"Фальшивий привід для вторгнення": МЗС України про заяву лаврова щодо Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило підтримку Молдові після заяв глави мзс рф сергія лаврова про захист її російськомовного населення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter речника МЗС України Олега Ніколенка.
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"лавров каже, що москва докладе всіх зусиль для захисту російськомовного населення у Молдові. Ми це бачили. Це був саме той фальшивий привід, який росія використала для виправдання свого вторгнення в Україну. Ми висловлюємо нашу повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності Молдови", – написав Ніколенко.
Раніше
Міністр закордонних справ росії сергій лавров заговорив про захист російськомовних у Молдові.
"Ми зробимо все, щоб інтереси російськомовного населення у Молдові не постраждали", – сказав він напередодні під час одного зі своїх виступів.