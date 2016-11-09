Ф.Штайнмайєр: зовнішня політика США стане менш передбачуваною
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини та чинний голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив, що результати виборів у США не виправдали очікувань багатьох німців, але цей результат Німеччина приймає. При цьому у ФРН вважають, що тепер зовнішня політика США стане менш передбачуваною, передає УНН з посиланням на заяву політика на сайті МЗС Німеччини.
"Результат відрізняється від того, чого хотіла більшість у Німеччині. Але ми, звичайно, приймаємо цей результат… Я сподіваюся, що ми не зіткнемося з ще більшими потрясіннями в міжнародній політиці. Д.Трамп під час виборчої кампанії отримав багато несхвальних відгуків не тільки в Європі, а й в Німеччині. Думаю, що ми повинні дивитися правді в очі, що американська зовнішня політика буде менш передбачуваною для нас, і тепер треба очікувати, що Америка буде частіше вирішувати зовнішні питання наодинці", - сказав він.
Як повідомляв УНН, канцлер Німеччини Ангела Меркель, коментуючи результати виборів у США, заявила, що Німеччину і США багато що об’єднує, тому вона запропонувала новому президенту США співпрацю.