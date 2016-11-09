Ф.Штайнмайер: внешняя политика США станет менее предсказуемой

"Результат отличается от того, чего хотело большинство в Германии. Но мы, конечно, принимаем этот результат... Я надеюсь, что мы не столкнемся с еще большими потрясениями в международной политике. Д.Трамп во время избирательной кампании получил много нелестных отзывов не только в Европе, но и в Германии. Думаю, что мы должны смотреть правде в глаза, что американская внешняя политика будет менее предсказуемой для нас, и теперь надо ожидать, что Америка будет чаще решать внешние вопросы наедине", - сказал он.

Как сообщал УНН, канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя результаты выборов в США, заявила, что Германию и США многое объединяет, поэтому она предложила новому президенту США сотрудничество.