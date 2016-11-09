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15 марта, 19:03 • 112212 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158101 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132768 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125667 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109977 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104065 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100494 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Ф.Штайнмайер: внешняя политика США станет менее предсказуемой

Ф.Штайнмайер: внешняя политика США станет менее предсказуемой

Киев • УНН

 • 8967 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Министр иностранных дел Германии и действующий председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что результаты выборов в США не оправдали ожиданий многих немцев, но этот результат Германия принимает. При этом в ФРГ считают, что теперь внешняя политика США станет менее предсказуемой, передает УНН со ссылкой на заявление политика на сайте МИД Германии.

"Результат отличается от того, чего хотело большинство в Германии. Но мы, конечно, принимаем этот результат... Я надеюсь, что мы не столкнемся с еще большими потрясениями в международной политике. Д.Трамп во время избирательной кампании получил много нелестных отзывов не только в Европе, но и в Германии. Думаю, что мы должны смотреть правде в глаза, что американская внешняя политика будет менее предсказуемой для нас, и теперь надо ожидать, что Америка будет чаще решать внешние вопросы наедине", - сказал он.

Как сообщал УНН, канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя результаты выборов в США, заявила, что Германию и США многое объединяет, поэтому она предложила новому президенту США сотрудничество.

Украинские Национальные Новости

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