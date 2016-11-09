Ф.Олланд заявив про готовність до діалогу з новою адміністрацією США
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент Франції Франсуа Олланд заявив про готовність до діалогу з новою адміністрацією США, зокрема, що питання миру, ситуації на Близькому Сході. Про це він сказав, коментуючи результати виборів президента у США, перемогу на яких здобув республіканець Дональд Трамп, передає УНН з посиланням на прес-службу Єлисейського палацу.
"Американський народ проголосував. Він обрав Дональда Трампа. Я вітаю його... Сполучені Штати є першочерговим партнером. На кону стоять питання миру, ситуація на Близькому Сході... З усіх цих питань Франція буде відразу вести переговори з новою адміністрацією США, яка вступить на посаду", - зазначив Ф.Олланд, додавши, що його думки так само і з Хілларі Клінтон.
Крім того, він додав, що Франція буде працювати над тим, щоб продовжити трансатлантичне співробітництво.
"Цей новий контекст вимагає від Франції бути сильною і брати на себе відповідальність, як я це робив з 2012 року... Цей контекст також спонукає до того, щоб була об'єднана Європа, здатна висловлювати і проводити свою політику там, де її інтереси або цінності перебувають під загрозою: свобода, гідність, соціальна згуртованість, боротьба з бідністю", - додав президент Франції.
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.