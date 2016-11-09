Ф.Олланд заявил о готовности к диалогу с новой администрацией США

"Американский народ проголосовал. Он выбрал Дональда Трампа. Я поздравляю его... Соединенные Штаты являются первоочередным партнером. На кону стоят вопросы мира, ситуация на Ближнем Востоке... По всем этим вопросам Франция будет сразу вести переговоры с новой администрацией США, которая вступит в должность", - отметил Ф.Олланд, добавив, что его мысли так же и с Хиллари Клинтон.

Кроме того, он добавил, что Франция будет работать над тем, чтобы продолжить трансатлантическое сотрудничество.

"Этот новый контекст требует от Франции быть сильной и брать на себя ответственность, как я это делал с 2012 года... Этот контекст также побуждает к тому, чтобы была объединенная Европа, способная выражать и проводить свою политику там, где ее интересы или ценности находятся под угрозой: свобода, достоинство, социальная сплоченность, борьба с бедностью", - добавил президент Франции.

Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.