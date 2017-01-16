Ф.Олланд - Д.Трампу: Європа “не потребує порад ззовні”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент Франції Франсуа Олланд розкритикував заяви обраного президента США Дональда Трампа про Євросоюз і НАТО, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
“Європа завжди буде прагнути до трансатлантичної співпраці, але вона буде приймати рішення, керуючись своїми інтересами і цінностями”, — заявив Ф.Олланд.
Він додав, що Європа “не потребує порад ззовні”.
Крім того, за словами французького президента, НАТО “буде застарілим, тільки коли застаріють загрози”.
Раніше в інтерв'ю європейським ЗМІ Д.Трамп висловив захоплення рішенням Великобританії про вихід з ЄС, розкритикував міграційну політику канцлера ФРН Ангели Меркель, назвав НАТО важливою, але "застарілою" організацією і змалював перспективи поліпшення відносин з Росією.