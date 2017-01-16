Ф.Олланд - Д.Трампу: Європа “не потребує порад ззовні”

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Київ • УНН

 • 9104 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент Франції Франсуа Олланд розкритикував заяви обраного президента США Дональда Трампа про Євросоюз і НАТО, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".

“Європа завжди буде прагнути до трансатлантичної співпраці, але вона буде приймати рішення, керуючись своїми інтересами і цінностями”, — заявив Ф.Олланд.

Він додав, що Європа “не потребує порад ззовні”.

Крім того, за словами французького президента, НАТО “буде застарілим, тільки коли застаріють загрози”.

Раніше в інтерв'ю європейським ЗМІ Д.Трамп висловив захоплення рішенням Великобританії про вихід з ЄС, розкритикував міграційну політику канцлера ФРН Ангели Меркель, назвав НАТО важливою, але "застарілою" організацією і змалював перспективи поліпшення відносин з Росією.

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