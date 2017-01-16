Ф.Олланд - Д.Трампу: Европа "не нуждается в советах извне"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Франции Франсуа Олланд раскритиковал заявления избранного президента США Дональда Трампа о Евросоюзе и НАТО, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Европа всегда будет стремиться к трансатлантическому сотрудничеству, но она будет принимать решение, руководствуясь своими интересами и ценностями", - заявил Ф.Олланд.
Он добавил, что Европа "не нуждается в советах извне".
Кроме того, по словам французского президента, НАТО "будет устаревшим, только когда устареют угрозы".
Ранее в интервью европейским СМИ Д.Трамп выразил восхищение решением Великобритании о выходе из ЕС, раскритиковал миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель, назвал НАТО важной, но "устаревшей" организацией и обрисовал перспективы улучшения отношений с Россией.