Ф.Могеріні: політика ЄС щодо України не зміниться
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Політика Євросоюзу щодо України не визначається у Вашингтоні, вона залишиться незмінною навіть після зміни американської адміністрації. Про це заявила в інтерв'ю телерадіокомпанії Deutsche Welle голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні, передає УНН.
"Наша політика щодо України не зміниться, і вона не визначається в Вашингтоні. Останні роки ми дуже плідно, дуже конструктивно і найкращим чином співпрацювали з Вашингтоном до нашої вигоди і вигоди наших партнерів. Наша політика щодо анексії Криму, яку ми вважаємо незаконною, буде збережена", - сказала Ф.Могеріні.
Як повідомляв УНН, Президент Франції Франсуа Олланд з новообраним президентом Америки Дональдом Трампом під час телефонної розмови обговорили боротьбу з тероризмом, Україну та Сирію.
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.