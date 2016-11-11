Ф.Могерини: политика ЕС в отношении Украины не изменится
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Политика Евросоюза в отношении Украины не определяется в Вашингтоне, она останется неизменной даже после изменения американской администрации. Об этом заявила в интервью телерадиокомпании Deutsche Welle глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает УНН.
"Наша политика в отношении Украины не изменится, и она не определяется в Вашингтоне. Последние годы мы очень плодотворно, очень конструктивно и наилучшим образом сотрудничали с Вашингтоном для нашей выгоды и выгоды наших партнеров. Наша политика относительно аннексии Крыма, которую мы считаем незаконной, будет сохранена", - сказала Ф.Могерини.
Как сообщал УНН, Президент Франции Франсуа Олланд с новоизбранным президентом Америки Дональдом Трампом во время телефонного разговора обсудили борьбу с терроризмом, Украину и Сирию.
Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.