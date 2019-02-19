Етапування політв'язня Балуха приховали через вимоги російського законодавства

"Я розумію тривогу і те хвилювання, що відчувають родичі Володимира Балуха. Однак, згідно з російським законодавством, кінцеве місце відбування покарання не повідомляється родичам і адвокату до моменту фактичного прибуття ув'язненого", - сказала вона.

За словами Москалькової, Балух в порядку, і його родичів та адвоката сповістять, щойно він прибуде до в'язниці.

Раніше УНН повідомляв, що за даними Кримської правозахисної групи політв'язня Балуха вивезли голодним і без речей до російського Краснодару.

Нагадаємо, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Володимира Балуха політичним в'язнем. На думку правозахисників, приводом для переслідування активіста могла стати встановлена ним на власному домі табличка "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".