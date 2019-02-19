Этапирования политзаключенного Балуха скрыли из-за требований российского законодательства

"Я понимаю тревогу и то волнение, которое испытывают родственники Владимира Балуха. Однако, согласно российскому законодательству, конечное место отбывания наказания не сообщается родственникам и адвокату до момента фактического прибытия заключенного", - сказала она.

По словам Москальковой, Балух в порядке, и его родственников и адвоката известят, как только он прибудет в тюрьму.

Ранее УНН сообщал, что по данным Крымской правозащитной группы политзаключенного Балуха вывезли голодным и без вещей к российскому Краснодар.

Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным. По мнению правозащитников, поводом для преследования активиста могла стать установленная им на собственном доме табличка "Улица Героев Небесной сотни, 18".