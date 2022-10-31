Ердоган відреагував на демарш рф щодо "зернової угоди": Туреччина продовжить зусилля

Цитата

«Завдяки спільному механізму, який ми створили у Стамбулі, ми поставили на службу світу 9,3 мільйона тонн української пшениці, тим самим порівняно знизивши продовольчу кризу. Хоча росія вагається в цьому питанні, тому що такі ж можливості для себе не передбачені, ми продовжуватимемо прагнути служити людству», - сказав Ердоган.

Доповнення

29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди". Також 29 жовтня в росії заявили, що готові повністю замінити українське зерно на світовому ринку.

Однак, 31 жовтня в межах "зернової ініціативи" з українських портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшли 12 суден.