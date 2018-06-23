Ердоган розповів про свою схожість з Путіним

На думку турецького лідера, він і російський президент є одними з найбільш досвідчених політиків в Генасамблеї ООН.

“Є два найбільш досвідчених політичних лідера — це Путін і я. Оскільки ми займали посади президентів і прем’єр-міністрів, ми з Путіним безперервно перебуваємо при владі вже 15 — 16 років поспіль ”, - сказав президент Туреччини.

Ердоган зазначив, що Туреччина “добре налагодила” відносини з Росією по сирійському питанню. “У нас дійсно особливі відносини з паном Путіним”, — заявив Ердоган, додавши, що Анкара налагодила контакти з Росією також по лініях МЗС, розвідки і військових відомств.

Аналогічне порівняння себе і Путіна він зробив під час передвиборного виступу в Стамбулі, фрагменти якого цитує видання Aksam. “Кого з інших кандидатів (на президентських виборах в Туреччині) визнає світ? З якою кількістю світових лідерів вони зустрічалися? Я в числі політиків, які найдовше присутні в Генеральній асамблеї ООН. Так, найдовше — я і Путін”, — сказав президент Туреччини.

Президентські і парламентські вибори в Туреччині відбудуться 24 червня 2018 року. Відповідно до змін, внесеними до конституції країни в 2017 році, обраний президент повинен одночасно стати главою уряду.

Як повідомляв УНН, більшість американців не підтримують зовнішню політику Трампа.