"Епікур" повідомив торговим мережам про боротьбу з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Торгові мережі отримали від "Епікуру" – птахофабрики, де три місяці вирує коронавірус і зафіксовано 57 випадків COVID-19 у колективі, інформацію про вжиті заходи боротьби з недугою, повідомляє УНН.
"Епікур" поінформував, що відправляє на самоізоляцію усіх хворих співробітників і слідкує за дотриманням працівниками птахофабрики санітарних норм, як на роботі, так і поза нею.
Окрім того, самі супермаркети повідомили, що дотримуються суворих правил прийому продуктів, зокрема курятини "Епікур".
"На період епідеміологічної ситуації розроблено та впроваджено ефективні профілактичні заходи щодо запобігання поширення коронавірусної інфекції та захисту персоналу та продукції", - розповіли у торговій мережі "АТБ-маркет".
Водночас Novus заявив, що вся м'ясна продукція приймається у присутності державного ветеринарного лікаря.
"Періодично відбирається товар для проведення бактеріологічних аналізів", - розповіли у Novus, додаючи, що усе м'ясо, яке продається у мережі супермаркетів, сертифіковане міжнародним сертифікатом якості ISO. Робочі поверхні супермаркетів Novus регулярно дезінфікуються, а співробітники - проходять температурний скринінг.
Про перші випадки коронавірусу Володимир-Волинська птахофабрика повідомила торгові мережі після травневих свят, вказуючи про трьох хворих COVID-19, які, за даними компанії, виявили симптоми поза роботою і у колектив вже не виходили. Водночас, дані санітарного лікаря Волині вказують на те, що коронавірус на птахофабриці поширювався неконтрольовано стрімко. У червні інфікованих співробітників вже налічувалося 57.
Спершу "Епікур" намагався приховати спалах від ЗМІ, та вдавав, нібито не володіє такою інформацію. І лише у червні визнав недугу. Проте проводити ІФА-тести співробітникам відмовився.