Епіфаній закликав молитися за медичних працівників України та підтримувати їх
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав українців молитися за медичних працівників країни та надавати усю можливу допомогу лікарям, зазначає УНН з посиланням на допис Епіфаній на його власній сторінці у Facebook.
“Медичні працівники — лікарі різних спеціальностей, медсестри і медбрати, лаборанти та фельдшери, фармацевти, провізори та інші нині не просто виконують свою роботу, а звершують справжній подвиг служіння людям. Він звершується без пафосу і не для публіки, а заради втілення в життя покликання творити добро та рятувати інших — справи, глибоко християнської за сутністю. Тож безмежна вдячність усім, хто сьогодні, незважаючи на ризики для свого здоров’я, власні проблеми та турботи, рятує життя, допомагає полегшити біль, подолати хворобу й убезпечити від неї інших”, — вказав він в повідомленні.
Епіфаній також додав, що: “Багатьом важко уявити всю складність вашої професії, адже у ваших руках — велика цінність — людське життя. Тож саме на вас сьогодні — висока відповідальність, найбільший стрес і навантаження. Тримайтеся! Наша підтримка і наші молитви з вами! Наші священники разом з іншими волонтерами надають усю посильну допомогу, аби допомогти вам у вашому служінні, допомогти нести тягар вашого служіння. Ми щодня молимося за вас у наших монастирях і храмах”.
Додамо, що раніше Православна церква України прокоментувала запровадження режиму надзвичайної ситуації по Україні.