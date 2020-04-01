Епифаний призвал молиться за медицинских работников Украины и поддерживать их

“Медицинские работники — врачи различных специальностей, медсестры и медбратья, лаборанты и фельдшера, фармацевты, провизоры и другие сейчас не просто выполняют свою работу, а совершают настоящий подвиг служения людям. Он совершается без пафоса и не для публики, а ради воплощения в жизнь призвание творить добро и спасать других — дела, глубоко христианского по сути. Поэтому безграничная благодарность всем, кто сегодня, несмотря на риски для своего здоровья, собственные проблемы и заботы, спасает жизни, помогает облегчить боль, преодолеть болезнь и убезопасить от нее других”, — отметил он в сообщении.

Епифаний также добавил, что: “Многим трудно представить всю сложность вашей профессии, ведь в ваших руках — большая ценность — человеческая жизнь. Поэтому именно на вас сегодня — высокая ответственность, наибольший стресс и нагрузки. Держитесь! Наша поддержка и наши молитвы с вами Наши священники вместе с другими волонтерами предоставляют всю посильную помощь, чтобы помочь вам в вашем служении, помочь нести бремя вашего служения. Мы ежедневно молимся за вас в наших монастырях и храмах”.

Добавим, что ранее Православная церковь Украины прокомментировала введение режима чрезвычайной ситуации по Украине.