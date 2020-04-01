Епифаний призвал молиться за медицинских работников Украины и поддерживать их

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 59420 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 69156 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 82755 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 81225 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 102856 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84902 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102520 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105814 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130887 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130306 просмотра

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Епифаний призвал молиться за медицинских работников Украины и поддерживать их

Епифаний призвал молиться за медицинских работников Украины и поддерживать их

Киев  •  УНН

 • 11912 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал украинцев молиться за медицинских работников страны и оказывать всю возможную помощь врачам, отмечает УНН со ссылкой на сообщение Епифания на его собственной странице в Facebook.

“Медицинские работники — врачи различных специальностей, медсестры и медбратья, лаборанты и фельдшера, фармацевты, провизоры и другие сейчас не просто выполняют свою работу, а совершают настоящий подвиг служения людям. Он совершается без пафоса и не для публики, а ради воплощения в жизнь призвание творить добро и спасать других — дела, глубоко христианского по сути. Поэтому безграничная благодарность всем, кто сегодня, несмотря на риски для своего здоровья, собственные проблемы и заботы, спасает жизни, помогает облегчить боль, преодолеть болезнь и убезопасить от нее других”, — отметил он в сообщении.

Епифаний также добавил, что: “Многим трудно представить всю сложность вашей профессии, ведь в ваших руках — большая ценность — человеческая жизнь. Поэтому именно на вас сегодня — высокая ответственность, наибольший стресс и нагрузки. Держитесь! Наша поддержка и наши молитвы с вами Наши священники вместе с другими волонтерами предоставляют всю посильную помощь, чтобы помочь вам в вашем служении, помочь нести бремя вашего служения. Мы ежедневно молимся за вас в наших монастырях и храмах”.

Добавим, что ранее Православная церковь Украины прокомментировала введение режима чрезвычайной ситуации по Украине.

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