Енергосистема України продовжує працювати без трьох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 262,90 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"22 листопада на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків", - повідомили у НАЕК.
Зокрема:
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- На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 58-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 191-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 363-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 5 040 МВт, РАЕС – 2 870 МВт, ЮУАЕС – 2 035 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.
"Минулої доби, 21 листопада, станціями вироблено 262,90 млн кВт-г електроенергії", - зазначили у компанії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 20 листопада атомними станціями вироблено 262,34 млн кВт-г електроенергії.