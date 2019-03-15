Енергосистема України працює без чотирьох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Станом на 15 березня в роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“На енергоблоці № 2 Запорізької АЕС 3-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 4 Запорізької АЕС 9-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 2 Рівненської АЕС 10-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 111-а доба середнього планового ремонту”, — йдеться у повідомленні.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 4 020 МВт, РАЕС — 2 410 МВт, ЮУАЕС — 3 025 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.
В “Енергоатомі” додали, минулої доби, 14 березня, станціями вироблено 252,12 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 12 березня, енергоблок № 3 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми після завершення поточного ремонту.