Енергосистема України досі працює без шести атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 9 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 189,95 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"9 жовтня атомними станціями вироблено 189,95 млн кВт-г електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що 10 жовтня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 15-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 63-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 43-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 148-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 320-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС 14-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 5 050 МВт, РАЕС – 1 810 МВт, ЮУАЕС – 1 020 МВт, ХАЕС – 0 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 8 жовтня АЕС вироблено 190,68 млн кВт-г електроенергії.