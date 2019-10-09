Енергосистема України продовжує роботу без шести атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 9 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 190,68 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"9 жовтня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків", - зазначили у компанії.
Зокрема:
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- На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 14-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 62-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 42-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 147-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 319-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС 12-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 5 060 МВт, РАЕС – 1 830 МВт, ЮУАЕС – 1 020 МВт, ХАЕС – 0 МВт.
"Минулої доби, 8 жовтня, станціями вироблено 190,68 млн кВт-г електроенергії", - повідомили у НАЕК.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 7 жовтня АЕС вироблено 190,26 млн кВт-г електроенергії.