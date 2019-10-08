Українська енергосистема продовжує працювати без шести атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 9 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 190,26 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"8 жовтня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків", - сказано у повідомленні.
Зокрема:
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- На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 13-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 61-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 41-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 146-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 318-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС 11-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 5 060 МВт, РАЕС – 1 830 МВт, ЮУАЕС – 1 020 МВт, ХАЕС – 0 МВт.
"Минулої доби, 7 жовтня, станціями вироблено 190,26 млн кВт-г електроенергії", - додали у компанії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 6 жовтня атомними станціями вироблено 189,72 млн кВт-г електроенергії.