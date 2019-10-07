Українська енергосистема досі працює без шести атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 9 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 189,72 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"6 жовтня атомними станціями вироблено 189,72 млн кВт-г електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що 7 жовтня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 12-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 60-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 40-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 145-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 317-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС 11-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 5 010 МВт, РАЕС – 1 820 МВт, ЮУАЕС – 1 020 МВт, ХАЕС – 0 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, за попередню звітну добу, 3 жовтня, АЕС вироблено 187,55 млн кВт-г електроенергії.