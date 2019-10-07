Украинская энергосистема до сих пор работает без шести атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 9 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 189,72 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"6 октября атомными станциями произведено 189,72 млн кВт-ч электроэнергии", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что 7 октября на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 12-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 60-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 40-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 145-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 317-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 11-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 010 МВт, РАЭС - 1 820 МВт, ЮУАЭС - 1 020 МВт, ХАЭС - 0 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, за предыдущие отчетные сутки, 3 октября, АЭС произведено 187,55 млн кВт-ч электроэнергии.