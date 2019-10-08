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Украинская энергосистема продолжает работать без шести атомных блоков

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 9 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 190,26 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

Украинская энергосистема продолжает работать без шести атомных блоков

"8 октября на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.

В частности:

  • На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 13-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 61-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 41-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 146-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 318-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 11-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 060 МВт, РАЭС - 1 830 МВт, ЮУАЭС - 1 020 МВт, ХАЭС - 0 МВт.

"За прошедшие сутки, 7 октября, станциями произведено 190,26 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 6 октября атомными станциями произведено 189,72 млн кВт-ч электроэнергии.

Украинские Национальные Новости

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