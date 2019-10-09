Энергосистема Украины продолжает работу без шести атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 9 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 190,68 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"9 октября на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков", - отметили в компании.
В частности:
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- На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 14-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 62-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 42-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 147-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 319-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 12-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 060 МВт, РАЭС - 1 830 МВт, ЮУАЭС - 1 020 МВт, ХАЭС - 0 МВт.
"За прошедшие сутки, 8 октября, станциями произведено 190,68 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в НАЭК.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 7 октября АЭС произведено 190,26 млн кВт-ч электроэнергии.