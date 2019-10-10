Энергосистема Украины до сих пор работает без шести атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 9 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 189,95 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"9 октября атомными станциями произведено 189,95 млн кВт-ч электроэнергии", - говорится в сообщении.
Также указано, что 10 октября на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 15-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 63-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 43-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 148-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 320-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 14-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 050 МВт, РАЭС - 1 810 МВт, ЮУАЭС - 1 020 МВт, ХАЭС - 0 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 8 октября АЭС произведено 190,68 млн кВт-ч электроэнергии.