Енергоблок №2 Южно-Української АЕС відключили від енергомережі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Вчора,24 листопада о 17:51 енергоблок №2 Южно-Української АЕС було відключено від енергомережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту тривалістю 91 добу. Про це УНН повідомили у прес-службі Енергоатому.
“На момент відключення радіаційній фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС знаходиться на рівні природних фонових значень, які були заміряні до пуску атомної станції, та на 24 листопада складає 0,11 мкЗв/год. Викиди та скиди радіоактивних речовин в навколишнє середовище не перевищували встановлених допустимих значень”, — сказано в повідомленні.
Водночас, у відомстві зазначили, що енергоблоки № 1 та № 3 Южно-Української АЕС працюють без зауважень у заданому режимі.