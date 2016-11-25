Енергоблок №2 Южно-Української АЕС відключили від енергомережі

“На момент відключення радіаційній фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС знаходиться на рівні природних фонових значень, які були заміряні до пуску атомної станції, та на 24 листопада складає 0,11 мкЗв/год. Викиди та скиди радіоактивних речовин в навколишнє середовище не перевищували встановлених допустимих значень”, — сказано в повідомленні.

Водночас, у відомстві зазначили, що енергоблоки № 1 та № 3 Южно-Української АЕС працюють без зауважень у заданому режимі.