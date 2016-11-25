Энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС отключили от сети

"На момент отключения радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции, и на 24 ноября составляет 0,11 мкЗв / ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышали установленных допустимых значений ", - сказано в сообщении.

В то же время, в ведомстве отметили, что энергоблоки № 1 и № 3 Южно-Украинской АЭС работают без замечаний в заданном режиме.